Cảnh báo bão Matmo hết sức nguy hiểm khi thiên tai chồng thiên tai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 186 của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó bão Matmo (bão số 11).

Chiều 3/10, bão Matmo đã di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Matmo sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 15-16, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu và khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Trong ngày 5-7/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Tâm bão Matmo ghi nhận lúc 11h ngày 4/10 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Theo lãnh đạo Chính phủ, bão số 9, số 10 và 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong. Đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng.

Việc này đe dọa an toàn của hệ thống giao thông, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình bị sự cố chưa được khắc phục kịp thời.

Để sẵn sàng ứng phó bão số 11, Thủ tướng lưu ý các bộ ngành, địa phương nhận thức rõ tính chất hết sức nguy hiểm của cơn bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai và loại hình đa thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành ven biển, nhất là khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển (hướng dẫn thoát ra, không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú).

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý bảo vệ nhà cửa, cơ sở giáo dục, y tế, đê điều, hồ đập (nhất là những nơi bị sự cố vừa qua chưa được khắc phục triệt để). Đặc biệt, địa phương cần rà soát, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

Chủ tịch các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh miền núi, trung du, được yêu cầu tập trung chỉ đạo ứng phó mưa lũ, nguy cơ lũ ống, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra, chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng công an triển khai ngay việc sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trượt lở đất tại xã Bảo Hà.

Giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu Bộ chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ thường xuyên, cập nhật kết quả dự báo của quốc tế để dự báo chính xác nhất có thể về diễn biến bão, mưa, khoanh định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Bộ cũng cần phối hợp theo dõi chặt chẽ, quyết định vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Thác Bà để bảo đảm an toàn công trình và an toàn phòng, chống lũ cho hạ du.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu xây dựng, cập nhật, hoàn thiện các kịch bản, phương án cụ thể ứng phó với từng loại hình, từng cấp độ rủi ro, từng tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cũng theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, các đơn vị cần phối hợp đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, sản xuất công nghiệp; nghiên cứu hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế đối với hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước đô thị, điện.