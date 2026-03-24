Hỗ trợ gia đình hai mẹ con tử vong trong vụ cháy quán cơm chay ở TPHCM

Ngày 24/3 liên quan vụ hai mẹ con tử vong trong vụ cháy tại phường Bình Hưng Hòa (TPHCM), cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi người nhà nạn nhân.

Trưa cùng ngày, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Bình Hưng Hòa đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tối 23/3 trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, với tổng số tiền 110 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn thể địa phương cũng chung tay hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng 21h30 ngày 23/3, đám cháy bùng phát tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa và tìm kiếm nạn nhân.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai mẹ con đã tử vong bên trong căn nhà. Theo người nhà, nạn nhân là N.T.M.T. (SN 1978) và N.T.T.Q. (SN 2017, con gái bà T.).