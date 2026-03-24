Cháy quán cơm chay ở TPHCM, hai mẹ con tử vong

Rạng sáng 24/3, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm hai người tử vong.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 23/3, đám cháy bùng phát tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa. Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội.

Hiện trường vụ cháy quán cơm chay làm hai mẹ con tử vong ở phường Bình Hưng Hòa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo nhân chứng, lúc xảy ra hỏa hoạn, bên trong quán có hai mẹ con đang ngủ. Hàng xóm đã cố gắng phá cửa để cứu người, nhưng không thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa và tìm kiếm nạn nhân.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai mẹ con đã tử vong bên trong căn nhà. Theo người nhà, nạn nhân là N.T.M.T. (SN 1978) và N.T.T.Q. (SN 2017, con gái bà T.). Bà T. thuê mặt bằng, mở quán cơm chay khoảng 5 năm nay.

Đến rạng sáng 24/3, thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.