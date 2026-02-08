Cảnh sát lao vào biển lửa cứu 4 người dân ở TPHCM

Ngày 8/2, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn (PC07, Công an TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở phường Tân Hưng.

Theo một số người dân, khoảng 2h30 cùng ngày, hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường 36, phường Tân Hưng.

Cảnh sát cứu 4 người trong gia đình thoát khỏi đám cháy (Ảnh: Thuận Thiên).

Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

Thời điểm này, có nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong căn nhà cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng mang đồ bảo hộ, tiếp cận, cứu 4 người trong gia đình, trong đó có một bé gái từ tầng 1 ra ngoài an toàn và dập tắt đám cháy.

Khi tất cả nạn nhân được cứu thành công, nhiều người dân hân hoan, vỗ tay, khen ngợi các chiến sỹ đã dũng cảm lao vào biển lửa, cứu cả một gia đình.

Người dân hân hoan khi cảnh sát cứu tất cả nạn nhân (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo nhà chức trách, diện tích căn nhà là 210m2, diện tích bị cháy là 70m2. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện ổ cắm làm cháy một xe máy, một xe đạp, và các vật dụng.

Qua vụ việc này, Cảnh sát PCCC khuyến cáo người dân có nhà ở kết hợp kinh doanh không nên chủ quan, chứa hàng phía trước nhà và trên lầu.