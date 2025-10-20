Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ đợt 2

Ngày 20/10, Công ty thủy điện Trị An thông báo xả tràn điều tiết hồ Trị An đợt thứ 2 trong năm. Trước đó, sau 20 ngày xả tràn đợt 1, đơn vị vừa đóng tràn vào 8h ngày 19/10.

Theo thông báo, tại thời điểm 10h cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ khoảng 61,4m và lưu lượng nước xả qua đập tràn là 0m3/s. Để đảm bảo dung tích phòng lũ, công ty sẽ xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa lúc 14h ngày 21/10 với lưu lượng nước xả qua đập tràn là 160m3/s.

Người dân đổ xô bắt cá tại đập Trị An sáng 19/10 (Ảnh: Hoàng Bình).

Công ty thủy điện Trị An thông báo, tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông Đồng Nai ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền các phường, xã của TPHCM và Đồng Nai để phối hợp triển khai các biện pháp cần thiết. Đồng thời, khuyến cáo người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt nước 323km2, là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện cho lưới điện quốc gia, công trình còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.