Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ lần 3, cảnh báo ngập ở hạ du TPHCM

Ngày 8/12, Công ty Thủy điện Trị An thông báo sẽ xả lũ qua đập tràn xuống hạ du lần thứ 3 trong năm do lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ tăng cao.

Theo đó, mực nước về hồ trung bình đạt 1.040m3/s. Dự kiến trong 1-2 ngày tới, lượng nước về hồ sẽ tiếp tục tăng cao. Để đảm bảo dung tích phòng lũ, đồng thời mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, Công ty Thủy điện Trị An quyết định xả nước qua đập tràn lần thứ 3 để điều tiết hồ chứa.

Hồ Trị An xả tràn lần thứ 3 vào 14h ngày 8/12 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đó, từ 14h ngày 8/12, Công ty Thủy điện Trị An sẽ xả nước qua đập tràn với lưu lượng 160m3/s; lưu lượng qua tuabin phát điện từ 340m3/s đến 600m3/s, tổng lượng nước xả xuống hạ du đạt 500-760m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương liên quan để phối hợp, đồng thời khuyến cáo người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt nước 323km2, là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện cho lưới điện quốc gia, công trình còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.