Đồng Nai yêu cầu hỗ trợ nhanh hộ dân bị ngập lụt sau khi thủy điện xả lũ

Ngày 5/12, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Đak Lua khẩn trương hỗ trợ cho người dân chịu thiệt hại do mưa lũ.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 20 đến 22/11, mực nước trên sông Đồng Nai dâng cao đã gây ngập lụt khoảng 366 căn nhà, 397ha cây ăn trái và hoa màu, 2,5ha ao cá trên địa bàn xã Đak Lua… ước tính thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng.

Nước sông dâng cao gây ngập hoa màu trên địa bàn xã Đak Nhau (Ảnh: CTV).

Để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ngập lụt gây ra, sớm ổn định cuộc sống và tái sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu xã Đak Lua khẩn trương rà soát, thống kê và xác minh thiệt hại. Đồng thời, địa phương lập thủ tục hồ sơ đề xuất hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí theo quy định, kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Theo báo cáo của UBND xã Đak Lua, tối 20/11, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng) xả tràn điều tiết hồ chứa trong lúc nước trên sông đang cao, gây ngập cục bộ trên địa bàn xã Đak Lua.