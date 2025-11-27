Hố sụt xuất hiện trên đường ở Hà Nội, nhiều người bị ngã

Tối 27/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Khương Đình (TP Hà Nội) cho biết vào chiều tối cùng ngày, tại đường Khương Đình (đoạn trước ngõ 420 Khương Đình) bất ngờ xuất hiện một hố sụt sâu khoảng 1,5m, miệng hố rộng khoảng 30-50cm.

Hố sụt xuất hiện trên đường Khương Đình (Ảnh: Nguyễn Trung).

"Sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã cử cán bộ phối hợp với công an phường tới hiện trường để đặt biển cảnh báo, làm rõ nguyên nhân sự việc. Rất may vụ việc không làm ai bị thương. Trước mắt chúng tôi đã đặt cọc tiêu và nhân sự trực để cảnh báo người dân, công an phường sau đó sẽ mang rào sắt ra để rào chắn khu vực sụt lún", vị lãnh đạo nói.

Một số người đi xe máy bị tụt xuống hố sụt, ngã ra đường và suýt bị ô tô cán trúng (Ảnh: Nguyễn Trung).

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, hố sụt kể trên sâu gần 2m, lòng hố rộng, miệng hố khó quan sát trong điều kiện trời tối. Chỉ trong chưa đầy 20 phút đã xảy ra 5 vụ tai nạn, người đi đường sập hố liên tiếp.

Lực lượng chức năng đã đặt cọc tiêu và dựng rào chắn cảnh báo tại hố sụt (Ảnh: Nguyễn Đoàn).

Nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt mặt đường đang được tiếp tục làm rõ.