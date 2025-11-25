Hồ Dầu Tiếng xả lũ đợt 8 đến 200m3/s, cảnh báo vùng ven sông Sài Gòn

Trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 24/11 đạt cao trình khoảng 23,90m, thấp hơn 0,5m so với cao trình mực nước cao nhất trước lũ (24,40m), nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định điều chỉnh lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 8.

Thời gian xả từ 7h ngày 25/11 đến 7h ngày 2/12, với lưu lượng linh hoạt 36-200m3/s tùy theo diễn biến thực tế.

Người dân cần đề phòng để tránh thiệt hại xảy ra khi hồ Dầu Tiếng xả lũ (Ảnh minh họa: A.T.).

Sau thời gian trên, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam sẽ tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập liên hồ tối thiểu là 36m3/s. Ngoài ra, đơn vị sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết, diễn biến thủy triều và mực nước hồ để điều chỉnh lưu lượng, thời gian xả cho phù hợp.

Theo Công ty TNHHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, lưu lượng xả tối đa 200m3/s trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Công ty thông báo đến các địa phương, đơn vị có liên quan và người dân ở ven sông Sài Gòn biết để phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra và chủ động trong kế hoạch sản xuất.