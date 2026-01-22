Hết vé những ngày cao điểm Tết, đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu

Ngành đường sắt cho biết, do nhiều chuyến tàu Tết Bính Ngọ 2026 đã kín chỗ trong những ngày cao điểm, đặc biệt là trên trục Bắc - Nam nên từ ngày 14 đến 22/2, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách khu đoạn trên các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh và Hà Nội - Lào Cai, phục vụ khoảng 7.300 chỗ.

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, ngành đường sắt bổ sung tàu SE17 xuất phát từ Hà Nội tối 13/2 và tàu SE18 xuất phát từ Đà Nẵng chiều 14/2 nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển giữa hai trung tâm lớn sau kỳ nghỉ Tết.

Đối với tuyến Hà Nội - Lào Cai, các đoàn tàu SP1 được tăng cường chạy buổi tối trong các ngày 17, 18 và 19/2 từ ga Hà Nội. Ở chiều ngược lại từ Lào Cai về Hà Nội có thêm tàu SP2 chạy tối 20/2.

Đây là tuyến phục vụ nhiều du khách du xuân Sa Pa, nên lượng vé bán ra nhiều và nhanh hơn so với ngày thường.

Nhân viên ngành đường sắt kiểm tra vé của khách trước khi lên tàu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tuyến Hà Nội - Vinh thường có đông hành khách quay lại TPHCM và Hà Nội sau Tết nên ngành đường sắt bố trí nhiều chuyến tăng cường nhất.

Theo đó, các tàu NA3 được tăng cường sẽ xuất phát từ Hà Nội đi Vinh vào đêm 14, 15 và 17/2. Ở chiều ngược lại từ Vinh ra Hà Nội có thêm tàu NA8 chạy liên tục từ 18 đến 21/2, tàu NA6 chạy từ ngày 19 đến 21/2 và tàu NA4 chạy ngày 19 và 22/2.

Ngoài ra, một số chuyến tàu nhanh chất lượng cao như SE34, SE36 và SE38 cũng được tăng cường trong các ngày 19 và 20/2, để giãn tải.

Theo kế hoạch vận tải phục vụ Tết Bính Ngọ kéo dài từ ngày 3/2 đến 8/3 (tức từ 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng).

Ngành đường sắt bố trí 62 đoàn tàu với hơn 790 toa xe khách, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, trong đó phần lớn tập trung trên trục Hà Nội - TPHCM.

Đến ngày 21/1, tổng số vé tàu Tết đã bán đạt khoảng 248.000 vé, trong đó gần 70% giao dịch thực hiện qua kênh trực tuyến.

Nhiều ngày cao điểm trước và sau Tết chiều TPHCM - Hà Nội và ngược lại đã bán hết vé.

Giá vé tàu Tết năm nay tăng bình quân 5-10% so với ngày thường do chi phí nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng và ngành đường sắt phải cải tạo, nâng cấp hơn 100 toa xe để nâng chất lượng phục vụ.

Trên tuyến TPHCM - Hà Nội, giá vé ghế ngồi mềm phổ biến ở mức 2 triệu đồng mỗi chiều; giá giường nằm khoảng 3,4 triệu đồng/người.

Với các chặng ngắn hơn như TPHCM - Đà Nẵng hay TPHCM - Quy Nhơn, giá vé dao động từ vài trăm nghìn đến khoảng 3 triệu đồng mỗi chiều, tùy loại ghế và thời điểm đi lại.