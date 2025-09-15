Ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 bắt đầu từ ngày 3/2 đến ngày 8/3 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hàng ngày ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu với trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách đi suốt.

Theo đó, ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hàng ngày 7 đôi tàu khách chạy suốt.

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 16/2 đến 19/2 công ty còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ TPHCM đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang; Hà Nội đi Vinh,… và ngược lại phục vụ hành khách đi du xuân.

Về kế hoạch tổ chức bán vé Tết cho hành khách, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết từ ngày 15/9 đến 19/9 Tổ chức bán vé cho đoàn khách tập thể, là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp,...

Nhân viên ngành đường sắt kiểm tra vé của khách trước khi lên tàu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ 8h ngày 20/9 tổ chức bán vé rộng rãi trên tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt.

Bán qua website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, vetauonline.vn; giare.vetau.vn tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt quản lý; qua ứng dụng, ví điện tử: Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng Ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động… hoặc qua tổng đài bán vé ga Sài Gòn 1900 1520, ga Hà Nội 1900 0109.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Trong thời gian vận tải Tết Bính Ngọ 2026, hành khách mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên) có cự ly trên 900km được giảm giá 5-15%.

Giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000km trở lên.

Giảm từ 2% đến 12% giá vé cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên; tùy theo số lượng, thời gian mua vé tàu và lịch trình mà có sự giảm giá khác nhau.

Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi.

Giảm từ 10% đến 20% giá vé cho sinh viên. Ngoài ra ngành đường sắt còn giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi...

Khách hàng chỉ được hưởng một mức giảm giá ưu đãi cao nhất (không tính cộng dồn).