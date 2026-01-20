Đường sắt cao tốc Bắc - Nam vào đoạn nước rút: Chính phủ công bố điều kiện

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang bước vào giai đoạn then chốt lựa chọn nhà đầu tư. Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư dự án, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt như trước đây.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Thăng Long có nhiệm vụ tiếp theo là lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và giá thành; chủ động làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu đã thực hiện trước đó, tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu và lập báo cáo.

Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 16 quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt, trong đó làm rõ điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải đường sắt. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1.

Theo Nghị định, tổ chức tham gia kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt phải đáp ứng được các điều kiện.

Cụ thể, tổ chức phải được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó cần có bộ phận chuyên môn về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; điều hành giao thông vận tải đường sắt; an toàn giao thông đường sắt. Nhân sự chủ chốt tại tổ chức phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn và kinh nghiệm.

Một dự án đường sắt cao tốc tại nước ngoài (Ảnh: Shutterstock).

Đối với kinh doanh vận tải đường sắt, tổ chức cần được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật và có bộ phận chuyên môn về tổ chức vận tải đường sắt và an toàn vận tải đường sắt.

Nhân sự phụ trách tại tổ chức phải đáp ứng các điều kiện về kinh nghiệm làm việc, trình độ đối với các vị trí cụ thể. Ví dụ người phụ trách tổ chức vận tải phải có trình độ đại học trở lên về kinh tế vận tải, khai thác vận tải hoặc logistics, và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong doanh nghiệp vận tải đường sắt.

Cùng với đó, Nghị định cũng làm rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp vận tải đường sắt. Theo đó, doanh nghiệp được cung cấp thông tin về dịch vụ điều hành giao thông, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của kết cấu hạ tầng; được sử dụng kết cấu hạ tầng và dịch vụ điều hành giao thông để kinh doanh theo quy định; được tạm ngừng chạy tàu khi phát hiện nguy cơ mất an toàn; được bồi thường thiệt hại khi lỗi phát sinh từ doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng hoặc bên thứ ba.

Ngược lại, doanh nghiệp có nghĩa vụ tổ chức chạy tàu đúng biểu đồ, công lệnh tải trọng và tốc độ; thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước; kịp thời thông báo khi dừng hoặc ngừng chạy tàu; thanh toán phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; trả giá dịch vụ điều hành giao thông; bảo đảm điều kiện an toàn chạy tàu và duy trì hệ thống quản lý an toàn vận hành.

Doanh nghiệp cũng phải chịu sự chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai và xử lý tai nạn giao thông đường sắt theo quy định.