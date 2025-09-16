Bộ Xây dựng hướng dẫn đặt tên hẻm, đường nhỏ ở TPHCM

Bộ Xây dựng vừa phản hồi kiến nghị của Sở Xây dựng TPHCM về việc xem xét ban hành tiêu chí cụ thể để xác định “hẻm”, nhằm tạo thuận lợi trong công tác đặt tên, đổi tên đường theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP.

Hẻm tại TPHCM chỉ được đánh số, không được đặt tên theo địa danh hoặc danh nhân (Ảnh: Ngọc Tân).

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, nhiều tuyến đường của thành phố có chiều rộng dưới 7m (không vỉa hè) hoặc nhỏ hơn 13m (có vỉa hè), giữ chức năng kết nối khu vực, liên khu vực. Tuy nhiên, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu rõ chiều rộng tối thiểu của đường cấp nội bộ, đường phân khu vực là 13m.

Về vấn đề kích thước đường, Bộ Xây dựng cho biết, quy chuẩn quốc gia có quy định các loại đường có bề rộng nhỏ hơn đường cấp nội bộ, đường phân khu vực như đường nhóm nhà ở, đường cụt (chiều rộng tối thiểu 10m), đường xe đạp (3m), đường đi bộ (3m).

Quy chuẩn cũng cho phép giảm chiều rộng các cấp đường đối với đường đô thị cải tạo và đường nhóm nhà ở trong khu vực đô thị hiện hữu để phù hợp với điều kiện hiện trạng cụ thể.

Do đó, Sở Xây dựng TPHCM có thể căn cứ điều kiện hiện trạng của đường đô thị trên địa bàn để xác định và tham mưu việc đặt tên, đổi tên đường.

Đối với kiến nghị về tiêu chí xác định hẻm tại TPHCM, Bộ Xây dựng cho biết, Điều 13 của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng đã nêu rõ: “Không đặt tên cho ngõ (kiệt), ngách (hẻm)”.

Thay vào đó, ngõ (kiệt) được gọi theo biển số nhà đầu ngõ và tên phố, còn ngách (hẻm) được gọi theo biển số nhà đầu ngách (hẻm) kèm tên ngõ.

Theo Điều 3 Nghị định 91/2005/NĐ-CP, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy chế này. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng TPHCM nếu còn vướng mắc về việc đặt, đổi tên đường thì có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn.