Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang: Tách Sở Quy hoạch Kiến trúc khỏi Sở Xây dựng

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết tại hội nghị lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 15/9. Theo ông Trần Lưu Quang, quyết định này thuộc thẩm quyền của thành phố, không phải xin ý kiến.

“Trước đây, chưa dự đoán hết những khó khăn và tầm vóc của thành phố sau sáp nhập nên gom hai sở cho gọn; bây giờ mới thấy cần có một cơ quan chuyên môn đầy đủ năng lực, trình độ, để giải quyết vấn đề quy hoạch của thành phố”, ông Trần Lưu Quang nói.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, định hướng sắp tới của TPHCM là quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung với quy mô hơn 14 triệu dân, trên diện tích hơn 7.000km². Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, việc này cần vận động thêm nhiều doanh nghiệp tham gia, sử dụng nguồn lực xã hội hóa trong công tác thuê tư vấn hàng đầu quốc tế.

Ông Trần Lưu Quang cũng gợi ý các sở, ngành, địa phương thực hiện quy hoạch cùng lúc với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, không chờ làm xong việc này rồi mới làm các bước tiếp theo.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TPHCM diễn ra ngày 20/2, các đại biểu đã thống nhất việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Trong đó, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc được tổ chức lại, hợp thành Sở Xây dựng TPHCM.

Đến kỳ họp thứ 22 của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 18/4, các đại biểu thống nhất thông qua tờ trình của UBND TPHCM về việc thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh

Theo Nghị định 150 của Chính phủ, TPHCM và Hà Nội được thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc. Theo nghị định này, các tỉnh, thành phố được tổ chức không quá 14 sở, riêng Hà Nội và TPHCM có không quá 15 sở.