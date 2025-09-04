Đình chỉ tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

Ngày 4/9, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Chín Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết tài xế Bùi Quang Minh, người điều khiển xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê, đã bị đình chỉ công việc.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công ty TNHH Chín Nghĩa đã yêu cầu tài xế Bùi Quang Minh giải trình sự việc. Tài xế Minh thừa nhận hành vi điều khiển xe khách biển số 76B-013.34 vượt xe khác tại nơi cấm vượt trên đèo An Khê (quốc lộ 19).

Xe giường nằm biển kiểm soát 76B-013.34 vượt ẩu trên quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Cắt từ clip).

Trên cơ sở đó, công ty đình chỉ công việc và yêu cầu tài xế làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai theo đúng quy định. Doanh nghiệp này cũng thừa nhận thiếu sót trong việc quản lý nhân sự làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 3/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xe khách biển kiểm soát 76B-013.34 của Công ty TNHH Chín Nghĩa vượt ẩu trên quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê. Hành vi này được camera hành trình của một ô tô đi ngược chiều ghi lại.

Theo clip người dân cung cấp, ngay đoạn cua trên đèo nhưng tài xế xe khách điều khiển phương tiện vượt một xe tải đi cùng chiều, khiến cả xe tải và ô tô đi ngược chiều phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai nhận định xe khách trên có dấu hiệu vi phạm vượt xe trong trường hợp cấm vượt.