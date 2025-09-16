Thi thể bé trai bị bỏ trong thùng rác
(Dân trí) - Công nhân vệ sinh môi trường phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh bị bỏ vào thùng rác tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi. Công an đang điều tra vụ việc.
Khoảng 3h ngày 16/9, công nhân vệ sinh môi trường phát hiện thi thể một bé trai nằm trong thùng rác đặt tại khu vực ngã ba Hà Thành (xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi), liền trình báo công an.
Nhận tin báo, công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.
Cơ quan công an phát thông báo đề nghị người dân có thông tin liên quan về vụ việc cần cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.