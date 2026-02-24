Hành khách lên mạng cầu cứu, tố nhà xe bỏ mặc 40 người đói khát trên đèo

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế thông tin đã hỗ trợ đoàn khách bị hỏng xe trên đèo Phước Tượng.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin cầu cứu vì xe liên tục hỏng bánh và phải dừng sửa chữa trên đèo. Theo phản ánh, trên xe khách có 40 người đang trên hành trình Bắc - Nam, bao gồm cả người già và trẻ em, rơi vào trạng thái mệt mỏi, sợ hãi.

Xe khách hư hỏng được đưa vào gara (Ảnh: Cảnh sát giao thông thành phố Huế).

Điều đáng nói, tài khoản này phản ánh tài xế có thái độ quát tháo, bỏ mặc hành khách chịu đói khát giữa đường vắng, vị trí xe dừng đỗ nằm ở khúc cua nguy hiểm.

Nắm thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường kiểm tra, làm việc với các bên liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, xe đã được đưa về gara gần đó. Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc làm việc với nhà xe và đại diện hành khách để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ nước uống, ổn định tâm lý hành khách (Ảnh: Cảnh sát giao thông thành phố Huế).

Theo xác minh, xe gặp sự cố vào khoảng 11h25 ngày 23/2 tại khu vực phía Nam đường dẫn hầm Phước Tượng. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, nhà xe đưa phương tiện về gara sửa chữa và hành khách được ăn cơm.

Để hỗ trợ bà con, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc đã tặng nước suối cùng bánh ngọt, ưu tiên người già và trẻ nhỏ, ổn định tâm lý hành khách.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu nhà xe khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo hành trình. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục theo sát và cung cấp số điện thoại để hành khách kịp thời phản ánh khi có tình huống phát sinh.