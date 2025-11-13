Nhan nhản xe khách “núp bóng” phương tiện vận chuyển hợp đồng sau lũ

Ngày 13/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết, thời gian qua đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 20 trường hợp xe khách tuyến cố định “núp bóng” phương tiện vận chuyển hợp đồng, du lịch, đón trả khách tuỳ tiện, không đúng nơi quy định gây mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng thành phố Huế kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, một số đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đã lợi dụng tình hình, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng.

Nhiều xe hoạt động theo tuyến cố định nhưng “núp bóng” dưới hình thức vận chuyển khách hợp đồng, du lịch; thậm chí nhiều phương tiện dừng đỗ, đón trả khách tùy tiện dọc đường, trong khu vực dân cư,... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước thực trạng nêu trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế, đã bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động vào những khung giờ cao điểm tại các tuyến đường, vị trí thường xảy ra vi phạm, nhất là khu vực cổng bến xe, khách sạn, điểm trung chuyển,...

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, tài xế ký cam kết chấp hành quy định trong hoạt động vận tải hành khách.

Thượng tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế, cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý triệt để tình trạng xe khách trá hình, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.