Chủ tịch tỉnh Đồng Nai: Đồng Nai phải đạt tăng trưởng 2 con số năm 2026

Ngày 12/1, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cho biết, năm qua tỉnh hoàn thành công tác sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất tỉnh đi vào vận hành từ tháng 7/2025. Mô hình chính quyền địa phương mới sau 6 tháng vận hành bước đầu ổn định, hoạt động thông suốt, nhận được sự đồng thuận và đánh giá tích cực của nhân dân.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu quyết tâm hoàn thành trong năm 2026 (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, năm 2026 tỉnh quyết tâm đạt được tăng trưởng kinh tế 2 con số. Để đạt mục tiêu này, các sở, ngành, địa phương phải đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, chuyển từ làm theo quy trình sang phương thức hoàn thành rõ các sản phẩm đầu ra.

Ông Nguyễn Văn Út chỉ đạo sớm triển khai đồng bộ các quy hoạch, coi đây là “chìa khóa” cho phát triển. Trong đó, Sở Tài chính chủ trì điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành trong quý I-2026. Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị. Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế hoàn chỉnh quy hoạch phân khu các khu công nghiệp, khu chức năng để làm cơ sở thu hút đầu tư.

Đặc biệt năm nay, tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 10%. UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ngành du lịch cần xây dựng các sản phẩm mang đậm bản sắc Đồng Nai, đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm.

Đối với hạ tầng kỹ thuật và các công trình trọng điểm quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út chỉ đạo các sở ban ngành cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM để đưa vào khai thác sớm. Đồng thời triển khai các dự án cầu kết nối, công trình thoát nước và chống ngập, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch.

Trong năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai phát triển khá toàn diện với 28/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao kỷ lục như: tăng trưởng kinh tế 9,63%, thu ngân sách Nhà nước hơn 102,9 nghìn tỷ đồng (đạt 146% dự toán Thủ tướng giao), kim ngạch xuất khẩu hơn 34,6 tỷ USD, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển nhà ở xã hội vượt chỉ tiêu đề ra…