Đồng Nai sắp hoàn tất tháo dỡ Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Ông Lê Thanh Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, cho biết, các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, Đồng Nai). Hiện, tổng diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng hơn 227/236ha, đạt 96%.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, khu vực 1 đã giải phóng mặt bằng được 93%; phần diện tích còn lại đang trong giai đoạn tháo dỡ nhà xưởng, kết cấu công trình cũ.

Một phần mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã được bàn giao (Ảnh: Hoàng Bình).

Tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực 2 cũng đạt 78%. Phần diện tích còn lại đang được các doanh nghiệp tháo dỡ theo cam kết. Một số công ty đã ấn định thời hạn bàn giao mặt bằng trong tháng 2 hoặc quý I/2026. Tuy nhiên, 3 doanh nghiệp vẫn chưa đưa ra thời hạn bàn giao mặt bằng.

Khu vực 3 cũng đã có 57% mặt bằng sạch. Nhiều doanh nghiệp đang đẩy nhanh tháo dỡ nhà xưởng để bàn giao mặt bằng trong tháng 2 và tháng 3. Nhà chức trách tiếp tục vận động một số trường hợp có tiến độ chậm hoặc chưa cam kết thời hạn bàn giao.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ giải phóng mặt bằng tăng là cơ sở để tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, thương mại và khu trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, để triển khai đề án Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ gắn với cải thiện môi trường, các cơ quan chức năng tiến hành thu hồi 236ha đất tại 3 khu vực.