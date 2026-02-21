Trưa 21/2 (mùng 5 Tết), trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội, đoạn từ hầm Thung Thi đến nút giao xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa), xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, nhiều ô tô nối đuôi nhau, di chuyển chậm.

Theo lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông), trong trưa cùng ngày, trên tuyến không xảy ra tai nạn.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ảnh: Cắt từ clip Hoàng Thuận).

Tuy nhiên, do lượng phương tiện từ các tỉnh miền Trung di chuyển về Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tăng đột biến, tình trạng ùn tắc đã xảy ra.

Thông tin do bạn đọc cung cấp cho biết, từ 11h40 đến 12h45, nhiều phương tiện vẫn nối đuôi nhau, nhích từng đoạn trên cao tốc; tình trạng này cũng diễn ra bên trong hầm Thung Thi.

Giao thông ùn tắc ở hầm Thung Thi (Ảnh: Hoàng Thuận).

Hướng từ Hà Nội - Thanh Hóa, lượng phương tiện ít hơn, giao thông qua lại bình thường.

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết lực lượng chức năng đã được tăng cường để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển sang quốc lộ 1A nhằm giảm áp lực giao thông trên tuyến cao tốc.