Hàng chục chiến sĩ cảnh sát khống chế hỏa hoạn ở Lâm Đồng

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kho phế liệu ở thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 12/3, người dân phát hiện lửa bùng phát và bao trùm khu vực chứa phế liệu tại thôn Bình Liêm. Những người có mặt tại hiện trường cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phun nước chế ngự đám cháy (Ảnh: Trần Nguyên).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Phan Rí, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy.

Do khu vực tập kết phế liệu được rào chắn khá kiên cố nên cơ quan chức năng buộc phá dỡ một số hạng mục để tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa. Đến khoảng 20h cùng ngày, ngọn lửa được chế ngự hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.