Hai vụ học sinh đuối nước trong một ngày tại đập Khe Xai

Sáng 31/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tìm thấy thi thể nam sinh N.Q.T. (lớp 11, Trường THPT Phan Đình Phùng) bị đuối nước tại đập Khe Xai.

Chiều 30/3, T. cùng nhóm bạn đến đập Khe Xai (xã Thạch Xuân) tắm mát. Trong lúc vui chơi, nam sinh không may đuối nước và mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng triển khai lặn tìm kiếm. Sau gần 2 giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nơi xảy ra 2 vụ đuối nước (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo ông Trần Quang Đông, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân, nam sinh T. có hoàn cảnh khó khăn vì mẹ đã mất, bố đi lao động nước ngoài.

Cũng trong ngày 30/3, nhóm học sinh khác đến tắm tại khu vực đập Khe Xai và xảy ra thêm một vụ đuối nước. Nạn nhân là nam sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Hiện, học sinh này đã qua cơn nguy kịch.

Chính quyền địa phương cho biết hồ đập Khe Xai được khởi công từ tháng 9/2010, tổng mức đầu tư gần 127 tỷ đồng, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 975ha đất canh tác. Khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, chính quyền đã cảnh báo, tuyên truyền, song các vụ đuối nước vẫn xảy ra, đặc biệt vào mùa nắng nóng.