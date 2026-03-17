Nam sinh lớp 6 tử vong khi tắm sông Hương

Chiều 17/3, UBND phường Phú Xuân (thành phố Huế) xác nhận một vụ tai nạn đuối nước xảy ra trên địa bàn, khiến một học sinh lớp 6 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, N.H.T. (học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Huế), cùng một nhóm bạn xuống sông Hương tắm. Trong lúc tắm, T. không may bị đuối nước và mất tích.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân (Ảnh cắt từ video).

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng Đội SOS75 Huế đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10h30, thi thể nam sinh đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lãnh đạo UBND phường Phú Xuân cho biết sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Phường cũng sẽ có văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý học sinh và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước.