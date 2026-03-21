Nam sinh lớp 9 đuối nước tử vong khi đi chơi cùng bạn

Tối 21/3, lãnh đạo UBND xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Hương Khê).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, nam sinh N.P.N. (trú xã Hương Khê, học lớp 9, Trường THCS Chu Văn An) cùng một nhóm bạn đến sông Tiêm, đoạn qua khu vực cầu Rào, xã Hương Xuân để vui chơi.

Trong lúc nô đùa ở khu vực này, nam sinh không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân địa phương tổ chức cứu vớt, đưa nạn nhân lên bờ và sơ cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do tình trạng quá nặng. Chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để lo hậu sự cho nam sinh xấu số.