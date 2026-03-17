Livestream cảnh đẹp, cứu được nam sinh bị đuối nước

Chiều 17/3, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ một nam sinh bị đuối nước nhưng may mắn được cứu kịp thời.

Khoảng 12h30 cùng ngày, em P.L.B.L. (SN 2012, học sinh lớp 8, Trường THCS Phú Gia, xã Hương Khê) cùng một người bạn đi bắn chim tại khu vực đập sông Tiêm (thôn Trường Sơn, xã Hương Khê).

Khoảnh khắc anh Hà lao xuống dòng nước cứu nam sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Do thời tiết nắng nóng, B. xuống khu vực hạ lưu đập để tắm, không may bị chuột rút dẫn đến đuối nước.

Người bạn đi cùng đứng trên bờ, đeo kính cận nên không kịp phát hiện sự việc.

Cách đó vài trăm mét, anh Lê Khắc Hà (SN 1978, trú tại thôn Phú Hưng, xã Hương Khê) cùng một người bạn đi ô tô đến khu vực này. Trong lúc dừng xe, mở điện thoại livestream (phát video trực tiếp) cảnh đẹp trên Facebook, họ bất ngờ phát hiện nam sinh đang chới với giữa dòng nước.

Theo nội dung video ghi lại và lan truyền trên mạng, người đi cùng anh Hà tỏ ra hoảng hốt, cho biết mình mới bị chấn thương vai không thể bơi. Người này cũng liên tục giục bạn cứu người.

Ngay lập tức, anh Hà rời ô tô, di chuyển từ trên đường xuống khu vực đập sông Tiêm. Anh vừa chạy vừa cởi áo để nhanh chóng ứng cứu nạn nhân.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Dương Nguyên).

Chỉ ít phút sau khi lao xuống nước, anh Hà đã đưa được nam sinh lên bờ để sơ cứu, hô hấp. Họ sau đó dùng ô tô đưa nạn nhân đến trạm y tế địa phương.

"Nam sinh được phát hiện, cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định. Chính quyền địa phương ghi nhận việc phát hiện kịp thời và kỹ năng xử lý tình huống của người dân. Hành động dũng cảm này cần được biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng", ông Bảo cho biết.