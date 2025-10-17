Cán bộ bị cách chức sau 5 năm có thể được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn

Quy định số 377 của Bộ Chính trị vừa ban hành đã nêu rõ về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Liên quan việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, Quy định của Bộ Chính trị nêu rõ phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ. Việc này, theo Bộ Chính trị, cũng phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo Quy định 377, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm; bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại..., nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện trong các trường hợp cụ thể.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII (Ảnh: Đoàn Bắc).

Một là cán bộ có vi phạm, khuyết điểm phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Hai là cán bộ có vi phạm, khuyết điểm phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật nhưng cấp có thẩm quyền quyết định không kỷ luật hoặc không ban hành quyết định kỷ luật do hết thời hiệu (nếu thi hành kỷ luật là hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo), do có trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm người đứng đầu hoặc cùng chịu trách nhiệm liên quan và đã hoàn thành kiểm điểm, khắc phục theo yêu cầu.

Thứ ba, cán bộ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách (sau 24 tháng); cảnh cáo không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ (sau 36 tháng); cách chức (sau 60 tháng).

Cán bộ thuộc trường hợp này nếu đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc kiểm điểm, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm (nếu có); đồng thời, được các cấp ủy trực tiếp quản lý cán bộ đánh giá là có phẩm chất, năng lực và có khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Quy định 377 của Bộ Chính trị nêu rõ, cán bộ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo đã hết thời hạn kỷ luật nhưng chưa đủ thời gian theo quy định trên thì không xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn nhưng được xem xét bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử, nếu cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Cán bộ đang trong thời gian thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách cũng không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn, nhưng có thể xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng từng trường hợp để bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử.

Quy định của Bộ Chính trị cũng quy định rõ trường hợp tạm thời chưa xem xét, bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu tái cử đối với cán bộ.

Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn phải bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

Cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài, Bộ Chính trị yêu cầu phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên.

Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 1 năm (12 tháng).

Trường hợp đặc biệt, chưa bảo đảm thời gian giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ tương đương thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Theo Bộ Chính trị, cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý (cao hơn) lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn 1 nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Cán bộ đó cũng phải có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quy định 377 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm (60 tháng) với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ dưới 5 năm áp dụng đối với một số chức vụ đặc thù theo quy định riêng.