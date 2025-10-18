Thủ tướng: “Cán bộ sai phạm phải xử nghiêm, vô cảm phải thay thế"

Tinh thần chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt khi chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025, sáng 18/10. Đây là hội nghị lần thứ 4 trong năm về đầu tư công, được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Một đồng không tiêu được cũng phải phân bổ cho nơi khác

Trong giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu. Thủ tướng nhấn mạnh phải cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với quyết tâm quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch, lãnh đạo Chính phủ quán triệt phải tránh tình trạng “trên nóng dưới lạnh" hay "trong cuộc họp rất nóng nhưng xong cuộc họp lại nguội”.

Ông chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân…), trên cơ sở đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tuần, tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra.

Cùng với việc phân công lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, Thủ tướng lưu ý phải thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. "Một đồng không tiêu được cũng phải phân bổ cho nơi khác”, ông nói.

Nhấn mạnh việc đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát trong giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt phải kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Thiếu trách nhiệm, sai phạm phải xử nghiêm, chậm trễ, vô cảm phải thay thế", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt khi chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông giao Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh, TP phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Bộ Tài chính chủ trì, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 từ các bộ, cơ quan, địa phương chậm phân bổ, chậm giải ngân, không có khả năng giải ngân sang các bộ, cơ quan, địa phương có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền. Nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 25/10.

Ngoài ra Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn vào ngày 19/12 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Nhiều bộ ngành, địa phương bị phê bình vì giải ngân thấp

Theo báo cáo, đến hết ngày 16/10, cả nước đã giải ngân 455.000 tỷ đồng - đạt 50,7% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, có 9 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên bình quân chung cả nước.

Ngược lại, còn 29 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Những đơn vị này bị Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy giải ngân đến cuối năm.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra còn tình trạng chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Bên cạnh đó, việc xử lý các vi phạm, chậm trễ trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chưa kịp thời, nghiêm minh.

Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 được kết nối trực tuyến với điểm cầu các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, một số địa phương chưa chủ động, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy…

Thủ tướng nhấn mạnh giải ngân đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, là một trong những động lực tăng trưởng, dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, nâng cao giá trị, gia tăng thương hiệu của địa phương, cơ quan, đơn vị, giá trị gia tăng của đất.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, phân công 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

“Phải xác định giải ngân vốn đầu tư công vừa là chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, vừa là lương tâm, đạo đức công vụ của người cán bộ. Mỗi dự án hoàn thành, mỗi công trình mọc lên, mỗi nhiệm vụ hoàn thành tốt đều mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, Thủ tướng chia sẻ.