Bắt khẩn cấp kẻ vô cớ tấn công người đi đường ở TPHCM

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (SN 1984, trú tại phường Xuân Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Thanh Sơn bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 13h20 ngày 4/9, anh N.C.T. (SN 1993, ngụ phường Tân Phú) chạy xe máy đến trước số nhà 35-37 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TPHCM, thì bị Sơn chặn đầu xe, chửi bới và đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt. Nạn nhân bỏ chạy vào trung tâm y tế gần đó thoát thân và đến công an trình báo.

Công an phường Tân Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy xét đối tượng. Đến 21h30 ngày 5/9, nhà chức trách tìm thấy Sơn và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Sơn khai thời điểm gây án đã uống rượu bia và vô cớ chặn đánh người đi đường. Ngoài ra, Sơn còn tiếp tục đuổi theo và cố tình va chạm nhiều lần vào một ô tô đang chạy trên đường Phan Đình Phùng, đe dọa tài xế.

Công an TPHCM cho rằng, hành vi của Nguyễn Thanh Sơn có tính côn đồ, manh động, gây mất an ninh trật tự, làm người dân lo lắng, bức xúc.