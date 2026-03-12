Hai tàu cá cùng 16 ngư dân trôi dạt trên biển Lâm Đồng

Ngày 12/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ 16 ngư dân trên 2 tàu cá gặp sự cố trên biển đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/3, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi điều khiển 2 tàu cá ra vùng biển cách đảo Phú Quý (đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) khoảng 20km để khai thác hải sản. Lúc đánh cá, một tàu bất ngờ bị hỏng máy, buộc ngư dân trên tàu còn lại phải điều khiển phương tiện, lai dắt vào đảo Phú Quý để sửa chữa.

Ngư dân cùng tàu cá gặp sự cố được đưa vào đảo Phú Quý an toàn (Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý).

Trong lúc di chuyển, sóng lớn làm tàu lai dắt bị hư hỏng dẫn đến 2 tàu trôi tự do trên biển, ngư dân phải gọi cơ quan chức năng hỗ trợ.

Lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý sau đó liên lạc với ngư dân, phối hợp với tàu hậu cần nghề cá mang số hiệu BTh 97066 TS tiếp cận 2 tàu trôi dạt.

Trong ngày, 2 tàu hỏng máy cùng 16 ngư dân được đưa vào đảo Phú Quý an toàn.