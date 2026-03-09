Xử phạt 5 thuyền trưởng ở Lâm Đồng vi phạm IUU

Ngày 9/3, Trung tá Võ Duy Thạnh, Đồn trưởng Biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử phạt 5 thuyền trưởng vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại khu vực cảng cá Phan Thiết.

Theo thông tin từ lực lượng biên phòng, trong ngày 5-6/3, lực lượng chức năng kiểm tra các tàu cá trở về cảng sau nhiều ngày ra khơi khai thác hải sản và phát hiện 5 tàu cá vi phạm quy định. 5 thuyền trưởng các phương tiện thừa nhận giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn, nhưng vẫn điều hành tàu ra khơi, khai thác hải sản.

Tàu cá bị phát hiện vi phạm quy định trong hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực cảng cá Phan Thiết (Ảnh: Trần Nguyên)

Các thuyền trưởng thừa nhận việc cho tàu rời cảng, nhưng không thông báo cơ quan chức năng theo quy định.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 chủ tàu, mỗi trường hợp 28,5 triệu đồng.

Theo Trung tá Võ Duy Thạnh, việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, góp phần cùng địa phương thực hiện các giải pháp ngăn vi phạm IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).