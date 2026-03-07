Giá xăng dầu tăng, ngư dân Lâm Đồng lo đội phí, công ty ở Đồng Nai họp khẩn

Chiều 7/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu. Theo đó, giá nhiên liệu tiếp tục tăng do chịu nhiều tác động từ diễn biến khó lường của giá xăng, dầu thế giới, trong bối cảnh xung đột vũ trang ở Trung Đông.

Việc điều hành được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3, cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 3.780 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 4.700 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 25.220 đồng/lít và xăng RON 95 là 27.040 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 7.200 đồng/lít lên 30.230 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít lên 35.090 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.830 đồng/lít lên 21.320 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Ngư dân Lâm Đồng lo chi phí đi biển đội lên cao

Ngay sau khi giá bán lẻ xăng dầu tăng mạnh, ngư dân tại nhiều cảng cá ở khu vực Phan Thiết, La Gi, Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) tỏ ra lo lắng. Giá dầu tăng khiến chi phí ra khơi tăng cao, doanh thu sẽ giảm so với trước.

Ông Bình, một chủ tàu cá tại phường Phú Thủy (Lâm Đồng) cho biết, biến động giá nhiên liệu gần đây khiến nhiều tàu phải tính toán lại kế hoạch ra khơi khai thác hải sản. Theo ông Bình, mỗi chuyến đi biển cần lượng dầu lớn nên khi giá nhiên liệu tăng dẫn đến chi phí đầu vào cao, lợi nhuận bị giảm.

Ngư dân tỉnh Lâm Đồng mua dầu cho chuyến đi biển (Ảnh: Trần Nguyên).

“Trước khi ra khơi dài ngày, tôi thường bơm cả tấn dầu cho tàu cá. Do vậy, giá dầu tăng mạnh khiến chủ tàu nào cũng lo lắng. Trong trường hợp mua dầu giá cao, sản lượng đánh bắt kém sẽ dẫn đến nguồn lợi bị ảnh hưởng”, ông Bình chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Giang, ngư dân trú tại phường Phú Thủy lo lắng giá dầu tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người đi biển. Anh Giang thổ lộ: “Trước mỗi chuyến ra khơi đánh cá, tôi bơm 1-1,5 tấn dầu. Giá dầu lên cao nên đi biển bây giờ không còn dư giả được bao nhiêu. Chỉ mong sao thị trường xăng dầu sớm bình ổn để ngư dân yên tâm đánh bắt, khai thác hải sản, phát triển kinh tế”.

Theo anh Trần Văn Sang, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Hải (Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Bình Thuận) tại cảng cá Phú Hài, nhiều ngày trước, do lo khan hiếm nguồn cung dầu nên nhiều ngư dân đến mua nhiên liệu trước. Hiện, giá cả có sự biến động, nên nhiều người đến mua dầu với tâm thế lo lắng.

Giá dầu tăng khiến chi phí đi biển của ngư dân Lâm Đồng tăng cao (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh an ninh quốc tế, chiến sự leo thang ở Trung Đông, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các xã, phường, đặc khu Phú Quý và các cơ sở kinh doanh, cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo thị trường.

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh không để gián đoạn nguồn cung; chuẩn bị lượng hàng để cung cấp đủ cho cửa hàng bán lẻ nhằm đảm bảo duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên trong mọi tình huống.

Doanh nghiệp logistics ở Đồng Nai lo lắng

Cũng trong chiều nay, nhiều cửa hàng xăng dầu ở các phường trung tâm tỉnh Đồng Nai hoạt động bình thường. Ghi nhận tại các cửa hàng lớn ở phường Trấn Biên, Biên Hòa, Tân Triều, Tam Hiệp... không xảy ra tình trạng thiếu hàng, ghim hàng, mọi hoạt động mua bán diễn ra bình thường, liên tục.

Cửa hàng xăng dầu của Công ty Tín Nghĩa hoạt động bình thường (Ảnh: Hoàng Bình).

Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng mạnh trong phiên điều chỉnh mới nhất khiến nhiều tài xế xe ôm, taxi, ô tô tải, các doanh nghiệp lĩnh vực logistics lo lắng.

Anh Lê Hoài Hưng (phường Trấn Biên, Đồng Nai) kinh doanh lĩnh vực thép tại khu vực miền Nam, cho biết từ mấy ngày qua giá vận chuyển hàng hóa đã tăng lên, chiều nay giá xăng dầu tiếp tục tăng cao, chắc chắn phí cước vận chuyển sẽ tăng.

"Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực thép xây dựng, thường xuyên nhập hàng từ các cảng biển miền Bắc và miền Trung. Giá xăng dầu tăng, chắc chắn phí vận chuyển tăng, kéo theo nhiều phụ phí khác tăng. Tôi vừa triển khai cuộc họp đột xuất để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, giảm ảnh hưởng thấp nhất do giá nhiên liệu tăng", anh Hưng chia sẻ.

Ngoài các doanh nghiệp, nhiều người lao động, tài xế giao hàng cũng lo lắng giá xăng tăng sẽ giảm thu nhập.

Ông Phạm Thu (52 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) cho biết, nghề giao hàng ngày nào cũng phải chạy xe nhiều. Xăng tăng chắc chắn sẽ khó khăn cho tài xế giao hàng, ông hy vọng công ty tính toán tăng chiết khấu để giúp tài xế không giảm thu nhập.

Tài xế giao hàng đổ xăng tại một cửa hàng bán lẻ xăng trên đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Ngay trong chiều cùng ngày, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến kiểm tra các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, tránh trường hợp cửa hàng ghim xăng. Hiện toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 800 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động.