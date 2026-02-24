Hai tài xế dừng xe giữa đường, tranh cãi về vi phạm giao thông ở TPHCM

Ngày 24/2, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai tài xế dừng xe giữa đường để tranh cãi về vấn đề vi phạm quy định khi tham gia giao thông. Sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày trên đường Huỳnh Văn Cù (thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một ô tô biển số 50H-645.67 đang chạy thì bất ngờ cắt ngang qua phần đường có vạch đôi song song liền nét.

Hai tài xế dừng xe, tranh cãi trên đường Huỳnh Văn Cù (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo quy định, vạch đôi song song, liền nét màu vàng, dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược hướng trên đường. Người điều khiển phương tiện không được lấn làn, không được đè lên vạch hoặc đi sang phần đường ngược lại. Việc điều khiển xe cắt qua vạch này để quay đầu hoặc chuyển hướng là hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phát hiện sự việc, một nam tài xế đã phản ứng rồi tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô có dấu hiệu vi phạm giao thông đã xuống xe, chặn đầu phương tiện của nam tài xế và yêu cầu gọi công an đến làm việc. Vụ việc khiến dòng xe chạy qua khu vực bị ảnh hưởng.

Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh hình ảnh trên, để xử lý theo quy định.