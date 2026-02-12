CSGT TPHCM hướng dẫn lộ trình tránh ùn tắc dịp Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách tại TPHCM tăng cao đột biến, đặc biệt ở các cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga, sân bay và các trục giao thông chính. Trong khi đó, nhiều khu vực đang thi công, điều chỉnh hạ tầng nên nguy cơ ùn ứ, mất an toàn giao thông hiện hữu.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã xây dựng phương án điều tiết, phân luồng và hướng dẫn lộ trình thay thế tại nhiều điểm nóng, nhằm tạo điều kiện cho người dân di chuyển thuận lợi, an toàn trong dịp Tết.

CSGT phân luồng tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cầu Bình Triệu 1, 2 - quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng

Từ vòng xoay Hàng Xanh đi Phạm Văn Đồng có thể di chuyển theo hướng: Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng (qua cầu Bình Lợi).

Từ trung tâm thành phố ra Phạm Văn Đồng: Lê Văn Duyệt - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng.

Trường hợp ùn ứ tại cầu Bình Triệu 2, phương tiện có thể chọn hướng Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân - Võ Văn Ngân - Đặng Văn Bi - Nguyễn Văn Bá - Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc; hoặc từ vòng xoay Bình Phước - quốc lộ 13 - Hiệp Bình - Kha Vạn Cân - Nguyễn Văn Bá - Võ Nguyên Giáp.

Ngã tư Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đinh Bộ Lĩnh

Các hướng thay thế gồm: Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương - Ung Văn Khiêm - quốc lộ 13 - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng; hoặc Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Xa lộ Hà Nội - Phạm Văn Đồng.

Khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM có lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong chiều 11/2 (Ảnh: Hoàng Hướng)

Nút giao An Phú - đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Khi hạn chế phương tiện lên cao tốc, xe có thể đi hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Đỗ Mười - cầu Đồng Nai.

Hướng khác: cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Khu Công nghệ cao - Võ Nguyên Giáp - Đỗ Mười; hoặc qua phà Cát Lái sang Đồng Nai.

Cầu Bình Điền - vòng xoay An Lạc - quốc lộ 1

Từ vòng xoay An Lạc đi miền Tây: Lê Khả Phiêu - Trần Đại Nghĩa - Nguyễn Cửu Phú - Võ Trần Chí - cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; hoặc theo hướng Bình Thuận - Chợ Đệm - quốc lộ 1.

Chiều ngược lại vào thành phố có thể đi cao tốc Trung Lương - Võ Trần Chí - Lê Khả Phiêu - Nguyễn Văn Linh hoặc quốc lộ 50.

Cầu Xáng (Trần Văn Giàu)

Hướng TPHCM đi Tây Ninh có thể đi Trần Văn Giàu - Thanh Niên - Đặng Công Bỉnh - Nguyễn Văn Bứa - DT824/DT825.

Hướng ngược lại vào thành phố: DT825 - DT823B - Nguyễn Văn Bứa - Đặng Công Bỉnh - Trần Văn Giàu; hoặc qua khu công nghiệp An Hạ.

Lực lượng chức năng được tăng cường tại các điểm nóng để phân luồng giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu

Phương tiện có thể di chuyển qua Lại Hùng Cường - Võ Văn Vân - Liên khu 4-5 – Khu dân cư Vĩnh Lộc; hoặc qua các tuyến nội bộ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Thới Hòa - Quách Điêu - Kênh Trung ương.

Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh - Nhà Bè

Xe nhỏ từ Bình Chánh đi Nhà Bè ưu tiên lộ trình Nguyễn Văn Linh - Lê Văn Lương. Xe tải, đầu kéo container đi theo quốc lộ 50 - Nguyễn Bình - Lê Văn Lương.

Hướng từ quận 4, quận 7 (cũ) đi Bình Chánh có thể qua Phạm Hữu Lầu - Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh.

Vòng xoay Lăng Cha Cả - Cộng Hòa - Trường Chinh

Các hướng thay thế gồm: Cộng Hòa - Út Tịch - Trường Sa; hoặc Hoàng Văn Thụ - Phan Thúc Duyệt - 18E - Cộng Hòa.

Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thuận - khu trung tâm

Trường hợp không lên cầu Tân Thuận, phương tiện có thể đi Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ - Khánh Hội - Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Dòng xe ken đặc nối đuôi lên cao tốc TPHCM - Trung Lương vào chiều 11/2 (Ảnh: Hoàng Hướng).

TPHCM đi Đồng Nai

Các phương tiện từ quốc lộ 51 vào TPHCM hoặc lên cao tốc, CSGT hướng dẫn chuyển hướng qua quốc lộ 56 - Đồng Nai - quốc lộ 1; hoặc theo các tuyến Võ Văn Kiệt (Mỹ Xuân - Ngãi Giao), Hội Bài - Phước Tân để kết nối về Ngã ba Dầu Giây.

Người dân đi Đồng Nai có thể lựa chọn các hướng: Hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai; cầu Sài Gòn - quốc lộ 13 - Đỗ Mười - quốc lộ 1K; hoặc qua phà Cát Lái.

Phòng CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua các khu vực trên cần giảm tốc độ, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông. Tùy tình hình thực tế, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng điều tiết, kịp thời phân luồng để hạn chế ùn tắc kéo dài.