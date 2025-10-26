Hải Phòng có thêm hai Phó chủ tịch UBND thành phố

Tại kỳ họp trên, các đại biểu thống nhất cao, bầu ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN).

HĐND cũng bầu ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đào Trọng Đức (SN 1979, quê ở Hải Phòng), từng là Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền.

Ông Lê Trung Kiên (SN 1974, quê ở Hưng Yên), từng giữ các chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Quận ủy Lê Chân cũ.

Ông Vũ Tiến Phụng (SN 1972, quê ở Hải Phòng), được bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ từ tháng 7. Trước đó, ông từng giữ các chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương (cũ), Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương (cũ), Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ).