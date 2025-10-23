Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hải Phòng dứt điểm vụ việc nóng về đất đai

Ngày 23/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi tiếp dân định kỳ, xem xét vụ việc của ông Lê Văn Hùng, trú ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Do sức khỏe yếu, ông Hùng ủy quyền cho ông Lê Ngọc Hạnh (con trai duy nhất) trình bày sự việc. Theo đó, năm 1971, do mất sức lao động 71%, ông Hùng được Nhà nước giải quyết cho nghỉ hưu.

Trở về địa phương, ông Hùng được chính quyền xã Ngọc Liên (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ, nay là xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng) chia đất để quản lý, sử dụng.

Ông Lê Ngọc Hạnh, con trai ông Lê Văn Hùng, trình bày vụ việc với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

Trong đó, một thửa đất 1.360m2 có nguồn gốc do bố đẻ ông Hùng để lại cho gia đình sử dụng ổn định từ năm 1971, có đóng thuế hàng năm và đã được làm nhà, sinh sống ổn định ở đây.

Vì sức khỏe yếu, người đàn ông này phải điều trị dài ngày ở bệnh viện. Tới năm 2006, ông Hùng trở về quê thì phát hiện đất của mình bị các hộ dân khác lấn chiếm và được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Ông Hùng khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nhiều lần để đòi lại đất của mình nhưng không có kết quả.

Thay mặt bố mình, ông Lê Ngọc Hạnh đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ có hành vi sai trái và hành vi chiếm đất của người già, yếu thế.

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận buổi tiếp công dân và giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ kết luận buổi tiếp công dân (Ảnh: TTCP).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh vụ việc kéo dài nhiều năm, liên quan tới gia đình có công với cách mạng. Bản thân ông Hùng là cán bộ tiền khởi nghĩa, hoạt động trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và có 80 năm tuổi Đảng.

Khi rà soát, giải quyết vụ việc này, Thanh tra tỉnh Hải Dương (cũ) không tiếp xúc trực tiếp với ông Hùng, không có phương án giải quyết và chưa tổ chức đối thoại đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ra quyết định giải quyết lần thứ 2.

Điều đó cho thấy cách thức triển khai xử lý, giải quyết của các sở, ngành ở tỉnh Hải Dương (cũ) chưa đến nơi đến chốn, chưa hết trách nhiệm. Ông Huy nói Thanh tra Chính phủ đang rà soát 210 vụ việc theo danh sách mà Bộ Công an kiến nghị với tinh thần quyết tâm cao.

Sắp tới, Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập tổ công tác phối hợp với địa phương rà soát lại các vụ việc khiếu kiện, trong đó có vụ của ông Lê Văn Hùng. Cơ quan này sẽ giúp UBND TP Hải Phòng có quyết định thấu lý, đạt tình, chấm dứt được vụ việc.

Cục I (Thanh tra Chính phủ) được giao phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương cùng các sở, ngành ở Hà Phòng rà soát lại toàn bộ vụ việc, tham mưu cho lãnh đạo thành phố có phương án giải quyết tốt nhất, chính xác nhất với vụ việc, đảm bảo quyền lợi của công dân.