Hải Phòng thành lập khu thương mại tự do gần 6.300ha

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng với tổng diện tích gần 6.300ha, quy hoạch tại ba vị trí không liền kề, gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam.

Khu thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng gồm khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Cụm cảng nước sâu Lạch Huyện, thuộc Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng có vị trí nằm trong Khu thương mại tự do Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Các khu chức năng này đáp ứng điều kiện của khu phi thuế quan, được cơ quan hải quan bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát và thực hiện quản lý Nhà nước theo lĩnh vực tương ứng.

Khu thương mại tự do Hải Phòng được thành lập để thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội quy định tại Nghị quyết số 226 của Quốc hội về phát triển TP Hải Phòng.

Theo định hướng, khu này sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố, góp phần thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Khu vực hướng tới trở thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ cao và tài chính có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Hoạt động, cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý đối với Khu thương mại tự do Hải Phòng được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 226 của Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng là cơ quan trực thuộc UBND TP Hải Phòng, thực hiện quản lý Nhà nước trực tiếp đối với khu thương mại tự do; đồng thời cung ứng dịch vụ hành chính công và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong khu vực.