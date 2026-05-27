Hai người tử vong trước cổng cụm công nghiệp sau va chạm với xe ben

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến 2 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h40 ngày 26/5, trước khu vực cổng Cụm công nghiệp Tân An, trên tuyến Tỉnh lộ 8 (phường Tân An, Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thời điểm trên, ông H.V.T. (51 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) điều khiển xe ben mang biển kiểm soát 47C-280.xx lưu thông trên tỉnh lộ 8 theo hướng xã Cư M'gar - phường Buôn Ma Thuột.

Khi di chuyển đến khu vực trước cổng Cụm công nghiệp Tân An đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 47K7-87.xx (chưa rõ người điều khiển), trên xe có anh Y.S.E. (26 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đắk Lắk) và anh Y.D.E. (35 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk), lưu thông hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến 2 người đi xe máy bị hất văng xuống đường, tử vong tại chỗ.