Người đàn ông đi xe máy ngược chiều bị ô tô khách tông tử vong
(Dân trí) - Người đàn ông tại Đắk Lắk đã điều khiển xe máy ngược chiều, lao vào ô tô khách giường nằm dẫn đến tử vong tại chỗ.
Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe máy khiến một người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 6/4, ông Đ. (39 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 78AD-120.xx lưu thông ngược chiều trên quốc lộ 1A.
Khi di chuyển qua địa bàn phường Bình Kiến (Đắk Lắk), ông Đ. đã va chạm với ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 50H-738.xx đi theo hướng Bắc - Nam. Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.
Theo cơ quan công an, ông Đ. lái xe máy đi ngược chiều trên đoạn đường có biển báo cấm đi ngược chiều. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô khách ghi lại. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện bị hư hỏng.