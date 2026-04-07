Người đàn ông đi xe máy ngược chiều bị ô tô khách tông tử vong

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe máy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 6/4, ông Đ. (39 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 78AD-120.xx lưu thông ngược chiều trên quốc lộ 1A.

Chạy xe máy ngược chiều, người đàn ông bị ô tô khách tông tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi di chuyển qua địa bàn phường Bình Kiến (Đắk Lắk), ông Đ. đã va chạm với ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 50H-738.xx đi theo hướng Bắc - Nam. Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan công an, ông Đ. lái xe máy đi ngược chiều trên đoạn đường có biển báo cấm đi ngược chiều. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô khách ghi lại. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện bị hư hỏng.