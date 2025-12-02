Xe máy tông vào ô tô lùi từ vỉa hè xuống lòng đường ở Lâm Đồng

Ngày 2/12, lãnh đạo UBND xã Hòa Ninh, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô con khiến nam thanh niên bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Thời điểm ô tô lùi xuống lòng đường làm người đi xe máy tông trúng (Ảnh: Cắt từ video).

Vụ tai nạn xảy ra vào 19h47 ngày 1/12 trên tuyến đường thuộc xã Hòa Ninh. Thời gian này, tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển ô tô con từ vỉa hè lùi xuống lòng đường, bất ngờ nam thanh niên lái xe máy tốc độ cao lao tới đâm vào đuôi ô tô, ngã xuống đường.

Va chạm làm kính sau ô tô bể vụn, xe máy hư hỏng; người điều khiển xe máy bị gãy chân, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Ninh, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.