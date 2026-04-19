Hai người đàn ông rơi xuống sông mất tích trong đêm

Ngày 19/4, Công an phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang phối hợp các đơn vị khẩn trương tìm kiếm tung tích 2 người rơi xuống sông ở khu vực Cảng Du thuyền thuộc khu phố 11.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h10 ngày 18/4, Công an phường Đạo Thạnh nhận được tin báo về vụ 2 người rơi xuống sông tại khu vực nói trên.

Theo công an, tối cùng ngày, ông T.Q.S. (SN 1953, trú TPHCM) và ông V.V.T. (SN 1973, trú tại tỉnh Đồng Tháp) cùng khoảng 10 người tham dự tiệc sinh nhật của anh N.V.L..

Buổi tiệc được tổ chức trên tàu du lịch mang số hiệu TG-12738 do anh N.T.T. (SN 2003) điều khiển.

Trong quá trình tham dự tiệc, ông S. và ông T. có sử dụng rượu, bia.

Đến khoảng 21h30, tài công điều khiển tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền để đưa khách lên bờ.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, hành khách lần lượt rời tàu ra về. Đến lượt ông S. và ông T. bước lên bờ thì cả hai bất ngờ rơi xuống sông và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh nhanh chóng cử lực lượng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đến hiện trường để xác minh, xử lý ban đầu.

Công tác tìm kiếm 2 nạn nhân đang được khẩn trương triển khai, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả.

Công an phường Đạo Thạnh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời đẩy nhanh công tác truy tìm tung tích nạn nhân.