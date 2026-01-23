Đồng Tháp sẽ xây cầu vượt giải quyết ùn tắc ở ngã tư Đồng Tâm

Liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại ngã tư Đồng Tâm, tỉnh Đồng Tháp, ngày 23/1, tại cuộc họp báo của tỉnh tổ chức, ông Phan Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết, sẽ xây dựng cầu vượt để giải quyết triệt để ùn tắc.

Ông Phan Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo kế hoạch, cầu vượt sẽ được khởi công vào năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra tại khu vực này.

Ông Thanh cho biết, trước khi cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động, lưu lượng phương tiện tập trung về cầu Rạch Miễu 1 đã gây ra ùn tắc. Tuy nhiên, sau khi cầu Rạch Miễu 2 thông xe vào ngày 19/8/2025, tình hình ùn ứ, kẹt xe lại chuyển dịch sang nút giao Đồng Tâm, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm và ngày cuối tuần.

Hiện tại, Sở Xây dựng đã phối hợp với ngành công an để phân luồng một số phương tiện về hướng cầu Rạch Miễu 1 và điều chỉnh thời gian tín hiệu đèn giao thông nhằm giảm tải tạm thời. Tuy nhiên, ông Thanh khẳng định: "Phương án giải quyết triệt để tình trạng kẹt xe là xây dựng cầu vượt".

Dự án cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn dư từ dự án cầu Rạch Miễu 2, với khoảng 400 tỷ đồng. Hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long đang đề nghị sử dụng nguồn vốn này để xây dựng nút giao tại Đồng Tâm và điểm cuối dự án cầu Rạch Miễu 2 ở quốc lộ 60 hướng về cầu Hàm Luông.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho nút giao và cầu vượt Đồng Tâm ước tính khoảng 248 tỷ đồng. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết đang tính toán lại các con số và bổ sung thêm chi phí giải phóng mặt bằng. Nếu nguồn kinh phí không đủ, tỉnh sẽ bổ sung thêm.

Ngã tư Đồng Tâm (Đồng Tháp) thường ùn tắc vào các giờ cao điểm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, kể từ sau khi cầu Rạch Miễu 2 khánh thành, ngã tư Đồng Tâm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài khoảng 1km, đặc biệt là hướng từ cầu Rạch Miễu 2 đến nút giao và đi thẳng vào cao tốc Trung Lương - TPHCM, gây mệt mỏi cho người tham gia giao thông.