Sạt lở bờ ao, 100 tấn cá tra của một nông dân Đồng Tháp trôi sông

Ngày 6/4, Công an xã Tân Hộ Cơ (tỉnh Đồng Tháp) vừa có báo cáo nhanh về vụ sạt lở tuyến đường bờ kênh, ước gây thiệt hại hơn 5,2 tỷ đồng.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: CTV).

Cụ thể, lúc 5h30 ngày 4/4, một vụ sạt lở xảy ra tại bờ Bắc kênh Tân Thành gây thiệt hại ao cá của ông N.V.B. (SN 1965). Ao cá nói trên có diện tích 3ha và một đoạn đường bị sạt lở dài khoảng 50m.

Qua kiểm tra, ngành chức năng nhận định nguyên nhân sạt lở là do mặt nước trên ao cá cao hơn mặt nước kênh 4m làm đoạn đường bị ngấm nước dẫn đến sạt lở.

Thống kê sơ bộ, vụ sạt lở làm thiệt hại 5,25 tỷ đồng, trong đó có 100 tấn cá tra (trị giá khoảng 4 tỷ đồng), 120 con dê, 2 mô tô, tài sản trong nhà, kho chứa thức ăn... ước trị giá 1,25 tỷ đồng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã đã đến hiện trường thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường và nắm tình hình có liên quan. Đồng thời phối hợp các ngành chức năng khắc phục đoạn đường bị sạt lở.