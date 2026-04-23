Hai học sinh lớp 9 đuối nước tử vong khi tắm sông Tranh

Lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức xác nhận hai học sinh lớp 9 đã tử vong do đuối nước tại sông Tranh, đoạn gần bến phà thuộc xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng vào chiều ngày 23/4.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, khi hai nam sinh rủ nhau xuống tắm tại khu vực sông Tranh. Trong lúc tắm, cả hai không may gặp nạn và bị đuối nước tử vong.

Theo lời kể của người dân và thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức, cả hai em học sinh đều biết bơi. Tuy nhiên, khi di chuyển ra khu vực nước sâu, các em đã gặp sự cố dẫn đến tai nạn thương tâm.

Đoạn sông nơi xảy ra vụ đuối nước (Ảnh: A Núi).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng 15 phút, các nạn nhân được vớt lên bờ và được hô hấp nhân tạo, nhưng không qua khỏi.

Chính quyền xã Hiệp Đức đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình hai em học sinh.