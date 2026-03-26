Rủ nhau lội suối, hai nữ sinh lớp 9 tử vong

Tối 26/3, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến hai nữ sinh lớp 9 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, 11 học sinh lớp 9 Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Tiên Phước), thôn Tiên Phú Đông, đi dạo chơi.

Lực lượng chức năng sơ cứu 2 nạn nhân đuối nước nhưng các em không qua khỏi (Ảnh: UBND xã Tiên Phước).

Khi đi đến khu vực Trảy thuộc thôn Tiên Phú Đông, cả nhóm dừng lại, xuống suối để đi dạo. Sau đó, 10 học sinh nắm tay lội xuống suối, bất ngờ có 3 em gồm: Bảo Ngọc, Hà Vy và Mỹ Kiều, bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu.

Cả nhóm cầm tay kéo được Bảo Ngọc, còn Hà Vy và Mỹ Kiều (cả hai cùng 15 tuổi, ở xã Tiên Phước) bị đuối nước.

Các học sinh còn lại chạy đi kêu cứu nhưng khi người dân ở gần khu vực có mặt và đưa nạn nhân lên bờ để sơ cứu, cả hai đã tử vong.