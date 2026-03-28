Thi thể thanh niên nổi dưới đầm sau một đêm mất liên lạc

Ngày 28/3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, người dân xã Tiên Phước đã phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực đầm Bà Khanh (sông Tiên, thôn Hữu Lâm, xã Tiên Phước, Đà Nẵng), nghi do đuối nước. Qua xác minh, nạn nhân là em V.M.T. (18 tuổi, trú tại thôn Hữu Lâm).

Lãnh đạo UBND xã Tiên Phước cũng xác nhận thông tin trên và cho biết T. đi chơi từ chiều 27/3 nhưng tối không về nhà. Gia đình tìm kiếm nhưng không có tung tích. Đến sáng 28/3, người dân phát hiện thi thể nạn nhân dưới đầm.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 26/3, tại khu vực thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.