Nữ du khách bị voi cái nặng 6 tấn đuổi theo, dùng vòi dìm xuống nước

Vụ việc xảy ra hôm 28/9 khi nhóm du khách người Anh tham gia tour bằng thuyền độc mộc, được hướng dẫn viên chở tới vùng nước nông ở Botswana. Tuy nhiên, thuyền tiến sát quá gần con voi cái cùng 2 voi con.

Nữ du khách bị voi nặng 6 tấn đuổi theo, dùng vòi dìm xuống nước (Nguồn video: Mirror).

Điều này khiến voi mẹ tức giận. Đoạn video do các nhân chứng ghi lại cho thấy, voi cái đột ngột tấn công đoàn khách. Thấy vậy, các hướng dẫn viên du lịch hoảng loạn tìm cách chèo lùi những chiếc xuồng nhưng quá muộn.

Con vật khổng lồ vung chiếc vòi xuống 2 chiếc xuồng gần nhất khiến một nữ du khách trong đoàn ngã nhào xuống nước. Tiếp đó, nó thấy người phụ nữ bị ướt sũng, cố gắng lội qua dòng nước. Trước khi quay đi, con vật giẫm lên rồi dìm đối phương xuống nước trong vài giây bằng vòi.

Rất may người phụ nữ không bị chấn thương nghiêm trọng, chỉ bị hoảng loạn.

Nữ du khách người Anh suýt bị dìm chết dưới nước (Ảnh: Mirror).

"Nếu con voi dìm người phụ nữ dưới nước lâu hơn, có khi người này đã tử vong", một nhân chứng nói.

Theo hướng dẫn viên du lịch, phần lớn thiết bị điện tử cá nhân của các thành viên trong đoàn như máy ảnh, điện thoại đều bị hỏng do ngập nước.

Tại châu Phi, voi có thể nặng tới 7 tấn, cao hơn 3,6m. Đối thủ đáng sợ nhất của chúng trong tự nhiên chính là con người.

Nạn săn bắn đã tàn phá số lượng voi trên toàn cầu khi những kẻ săn trộm bất chấp pháp luật quốc tế nhằm lấy ngà voi. Nhiều quốc gia ban hành lệnh cấm săn voi hoặc áp đặt các hạn chế với việc nhập khẩu ngà voi.

Botswana - quốc gia châu Phi đã dỡ bỏ lệnh cấm săn voi vào năm 2019. Đất nước này là nơi sinh sống của một phần ba tổng số voi trên thế giới.