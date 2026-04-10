Hai bố con bị phạt 50 triệu đồng vì lái xe cứu thương không có giấy phép

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 2/4 vừa qua tại km5+500 đường tỉnh 315B, tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Phú Thọ dừng xe, kiểm tra ô tô cứu thương mang biển kiểm soát 23B-007.24 do Mai Tuấn Dương (23 tuổi, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, Dương không xuất trình được giấy phép lái xe. Qua làm việc, người này thừa nhận chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Mai Tuấn Dương điều khiển xe cứu thương lưu thông trên đường khi chưa có giấy phép lái xe (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an xác định người giao phương tiện cho Dương là ông Mai Trung Thanh, 53 tuổi, bố đẻ của Dương.

Sau khi cả hai bố con ông Thanh thừa nhận vi phạm, tổ công tác lập biên bản xử phạt Mai Tuấn Dương 20 triệu đồng về hành vi không có giấy phép lái xe.

CSGT cũng lập biên bản đối với ông Mai Trung Thanh về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông với mức phạt 30 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.