Thí sinh dùng tai nghe siêu nhỏ để gian lận khi thi sát hạch lái xe

Ngày 9/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 8h cùng ngày, tại kỳ thi sát hạch GPLX lái xe (ô tô) được tổ chức tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp Hòa Bình, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ, hội đồng sát hạch đã phát hiện một thí sinh có hành vi gian lận trong khi thi.

Thí sinh B.D.C. thời điểm bị cảnh sát phát hiện gian lận (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, vào thời gian trên, thí sinh B.D.C. (SN 2001, ở Phú Thọ) mang số báo danh 63, đã sử dụng thiết bị điện tử gồm điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng, tai nghe không dây siêu nhỏ, với mục đích gian lận trong quá trình sát hạch nội dung lý thuyết.

Thiết bị điện tử mà thí sinh C. sử dụng trong kỳ thi (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, hội đồng sát hạch sau đó đã đình chỉ, hủy bỏ kết quả thi của thí sinh và lập biên bản sự việc, bàn giao cho Công an xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ xử lý, mở rộng điều tra xác minh theo quy định.

Cục CSGT cho hay, lực lượng chức năng yêu cầu các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, không mang theo hoặc sử dụng các thiết bị điện tử với mục đích gian lận; mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và hủy bỏ kết quả sát hạch.