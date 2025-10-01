Hai bà cháu bị cây xanh đổ đè trúng ở TPHCM

Đến 20h ngày 1/10, lực lượng chức năng phường Đông Hòa, TPHCM (trước đây là TP Dĩ An, Bình Dương), vẫn đang xử lý hiện trường vụ cây xanh bật gốc đè trúng 2 bà cháu đi xe máy.

Cây đổ chắn ngang đường Tân Hòa (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 18h30, địa bàn phường Đông Hòa có mưa lớn. Một số cây xanh cao có đường kính khoảng 45cm trên đường Tân Hòa bị bật gốc, đổ ngang đường.

Thời điểm trên, một người bà chở cháu trên xe máy qua khu vực, bất ngờ bị cây đè trúng. Phát hiện vụ việc, người dân chạy đến ứng cứu. Người bà và cháu trai được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát cưa cây, giải tỏa hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Đông Hòa đến xử lý hiện trường. Qua ghi nhận, có 3 cây xanh trồng cách nhau khoảng 10-20m bị bật gốc, chắn ngang đường.